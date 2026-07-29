Открыл 70 фирм для обнала: мошенник со стажем придумал новую схему, заработал 7 миллионов рублей

Мужчина оформил на подставных лиц 70 фирм и ИП и начал принимать заказы от клиентов — создавал для налоговой видимость оплаты услуг, которые на самом деле предоставлены не были. Деньги поступали на счет, мошенник их снимал за вычетом своего процента. Полицейские обнаружили, что услугами «предпринимателя» пользовались больше 30 компаний.