Мужчина с беспилотником задержан у границы с Литвой

Там уточнили, что у задержанного гражданина Беларуси пограничники изъяли беспилотник мультироторного типа, который изготовлен кустарным способом. Также на экспертизу направлены изъятые у мужчины планшет для управления дроном, шесть аккумуляторов и зарядное устройство.
«Все обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств», — говорится в сообщении.
В погранведомстве добавили, что за нарушение пограничного режима в отношении фигуранта начат административный процесс. В действиях задержанного также усматриваются признаки нарушения правил использования воздушного пространства и незаконных действий в отношении гражданских БПЛА.
Фигуранту грозит штраф до 180 базовых величин с конфискацией дрона.
В ГПК напомнили, что физическим лицам запрещено ввозить, изготавливать, хранить и эксплуатировать БПЛА, также запрещен их оборот. В случае повторного в течение года правонарушения наступает уголовная ответственность.