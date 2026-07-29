Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с беспилотником задержан у границы с Литвой

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Сотрудники Гродненской погрангруппы задержали вблизи белорусско-литовской границы мужчину с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что у задержанного гражданина Беларуси пограничники изъяли беспилотник мультироторного типа, который изготовлен кустарным способом. Также на экспертизу направлены изъятые у мужчины планшет для управления дроном, шесть аккумуляторов и зарядное устройство.

«Все обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

В погранведомстве добавили, что за нарушение пограничного режима в отношении фигуранта начат административный процесс. В действиях задержанного также усматриваются признаки нарушения правил использования воздушного пространства и незаконных действий в отношении гражданских БПЛА.

Фигуранту грозит штраф до 180 базовых величин с конфискацией дрона.

В ГПК напомнили, что физическим лицам запрещено ввозить, изготавливать, хранить и эксплуатировать БПЛА, также запрещен их оборот. В случае повторного в течение года правонарушения наступает уголовная ответственность.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше