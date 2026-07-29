Пожар в общежитии госуниверситета произошел на Улан-Баторской в Иркутске

IrkutskMedia, 29 июля. Загорелось общежитие госуниверситета на улице Улан-Баторской в Иркутске сегодня вечером. Кадры происшествия появились в соцсетях. На них видно, что огнеборцы уже прибыли к месту возгорания. Все подробности пожара уточняются.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Центральный в Саянске в одном из многоквартирных домов на девятом этаже произошел пожар. Инцидент произошел утром 28 июля. Предварительно было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.