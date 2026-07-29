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Пожар в общежитии госуниверситета произошел на Улан-Баторской в Иркутске

Все подробности происшествия уточняются.

Источник: канал "Инцидент 38" в МАКС (18+)

IrkutskMedia, 29 июля. Загорелось общежитие госуниверситета на улице Улан-Баторской в Иркутске сегодня вечером. Кадры происшествия появились в соцсетях. На них видно, что огнеборцы уже прибыли к месту возгорания. Все подробности пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Центральный в Саянске в одном из многоквартирных домов на девятом этаже произошел пожар. Инцидент произошел утром 28 июля. Предварительно было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.