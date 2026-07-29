СК раскрыл схему вербовки подростков для диверсий в РФ через популярный чат-бот

Преступная схема заключалась в том, подростки знакомились якобы с девушками, под видом которых работали сотрудники украинских спецслужб. Они направляли несовершеннолетним фишинговые ссылки о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг; просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов. Потом уже под видом сотрудников российских правоохранительных органов они запугивали подростков, склоняя их к совершению преступлений, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.