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Тело утонувшего мужчины достали из Камы в Челнах

Тело мужчины обнаружили в Комсомольском районе Набережных Челнов в Каме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В 11.50 спасатели ЗПСО № 6 извлекли тело утонувшего с поверхности воды, оно находилось в десяти метрах от берега. Погибшего передали полицейским.

Мужчине был 41 год. Место, где нашли его тело, не было оборудовано для купания, о чем свидетельствовал соответствующий анлшаг. Причина происшествия — нарушение правил безопасности на водных объектах.

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