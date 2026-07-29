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За кражу глюкометра и сыра отправили на 8 месяцев в колонию волгоградца

Подсудимый полностью признал вину. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ.

Мировой судья приговорил жителя Дзержинского района Волгограда к восьми месяцам колонии за серию краж из торговых точек. Преступления были совершены в сентябре 2025 года.

Первая кража произошла в аптеке — мужчина взял с витрины глюкометр стоимостью 3 008 рублей и вышел, минуя кассу. Как выяснилось, прибор для измерения сахара в крови ему лично не требовался — похищенное он продал, а деньги потратил.

Второй инцидент случился в сетевом магазине. Олег С. сложил в рюкзак алкоголь и сыр на общую сумму 5 097 рублей, а оплатил только батон. Товар он также впоследствии реализовал.

«Подсудимый полностью признал вину. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ — “Кража”. В качестве наказания мужчине назначено восемь месяцев лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба Дзержинского райсуда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее жителя Среднеахтубинского района области заподозрили в краже велосипеда, забытого мальчишкой у магазина.