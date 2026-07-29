За кражу глюкометра и сыра отправили на 8 месяцев в колонию волгоградца

Первая кража произошла в аптеке — мужчина взял с витрины глюкометр стоимостью 3 008 рублей и вышел, минуя кассу. Как выяснилось, прибор для измерения сахара в крови ему лично не требовался — похищенное он продал, а деньги потратил.