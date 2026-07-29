В Ростове на 20 лет осудили обвиняемого по делу о госизмене и подготовке теракта

В сентябре 2023 года представители украинской разведки нашли сообщника, находившегося на тот момент в Оренбурге. Для выполнения задачи приобрели и спрятали в тайник взрывчатые вещества и взрывное устройство, а исполнителю дали задение отправиться в Ростов-на-Дону, арендовать жилое помещение и собрать сведения о личности военнного.