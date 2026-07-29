Воронежские полицейские расследуют крупное хищение солярки

25 июля АЗС из Краснодара заключила договор с логистической компанией на перевозку свыше 26 тонн солярки из Волгограда в Краснодар. Однако груз до места назначения так и не доехал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.