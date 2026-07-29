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Воронежские полицейские расследуют крупное хищение солярки

Аферистам грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

25 июля АЗС из Краснодара заключила договор с логистической компанией на перевозку свыше 26 тонн солярки из Волгограда в Краснодар. Однако груз до места назначения так и не доехал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что злоумышленники взломали условия сделки через систему электронного документооборота. Они самовольно изменили маршрут доставки, нашли нового покупателя и перепродали ворованное топливо на одну из заправок в Каширском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция ищет злоумышленников, которым грозит до десяти лет тюрьмы.

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