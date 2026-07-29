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Суд отправил в СИЗО воронежца, устроившего стрельбу возле ТЦ

Подозреваемый в хулиганстве с применением оружия проведет под стражей два месяца.

Источник: Комсомольская правда

28 июля Советский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя УМВД и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении воронежца, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом рассказали в суде.

По версии следствия, 26 июля мужчина, находясь вблизи ТЦ «Юго-Запад», совершил грубое нарушение общественного порядка с применением оружия в отношении прохожего, причинив ему физический вред. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Суд, учитывая обстоятельства произошедшего, заключил подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца — по 26 сентября 2026 года включительно. Ходатайство защиты о более мягкой мере, в том числе домашнем аресте, оставлено без удовлетворения. Постановление не вступило в законную силу.

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