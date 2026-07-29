Суд отправил в СИЗО воронежца, устроившего стрельбу возле ТЦ

28 июля Советский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя УМВД и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении воронежца, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом рассказали в суде.