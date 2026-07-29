Жительница Воронежа за деньги прописала девять иностранцев

50-летняя жительница Воронежа регистрировала у себя в квартире мигрантов, которые там на самом деле не жили. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. С мая по июнь этого года она прописала у себя дома (на улице Броневой) девять граждан из соседних стран исключительно ради получения денег.