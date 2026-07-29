Появились подробности о пожаре в нижегородской конюшне

В Стригине продолжают ликвидировать пожар в конюшне. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что пожар произошел днем 29 июля в Нижнем Новгороде на улице Зеленхозовской. Конюшня принадлежит местному конно-спортивному клубу.
В данный момент экстренные службы ликвидируют возгорание в помещении сенохранилища. На месте работают подразделения пожарной охраны — специалисты принимают все необходимые меры для локализации и тушения огня.
Дополнительные сведения о происшествии будут опубликованы позднее, сообщили ведомстве.
Ранее серийного поджигателя задержали полицейские в Нижегородской области.
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