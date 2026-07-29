В Волгоградской области арестовали помощника прокурора за изнасилования

По данным Следственного комитета России, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля угрожал убийством и изнасиловал двоих девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно совершал половые акты с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте.