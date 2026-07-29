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В Волгоградской области арестовали помощника прокурора за изнасилования

ЧП произошло в Жирновском районе.

Следователи задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области по обвинению в серии тяжких преступлений. Волгоградские правоохранители расследуют дела об угрозах убийством и преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных сотрудником надзорного органа.

По данным Следственного комитета России, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля угрожал убийством и изнасиловал двоих девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно совершал половые акты с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте.

В федеральном ведомстве сообщили, что потерпевшие самостоятельно обратились в правоохранительные органы.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Причастность обвиняемого подтверждается комплексом собранных доказательств, а следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о задержании пассажира такси с наркотиками.