В Волгоградской области арестовали помощника прокурора за изнасилования

Следователи задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области по обвинению в серии тяжких преступлений. Волгоградские правоохранители расследуют дела об угрозах убийством и преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных сотрудником надзорного органа.
По данным Следственного комитета России, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля угрожал убийством и изнасиловал двоих девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно совершал половые акты с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте.
В федеральном ведомстве сообщили, что потерпевшие самостоятельно обратились в правоохранительные органы.
По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
Причастность обвиняемого подтверждается комплексом собранных доказательств, а следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств.
Ранее сообщалось о задержании пассажира такси с наркотиками.