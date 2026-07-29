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В Алуште сапбордистов унесло в море на километр от берега

На помощь пловцам выезжали спасатели.

Источник: МЧС Крыма

В Алуште сапбордисты оказались в открытом море, где им понадобилась помощь спасателей, информирует МЧС Республики Крым.

В поселке Семидворье двоих людей, катавшихся на сапбордах, унесло в море. На место выехали спасатели Алуштинского отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ООО «Черноморский подводник». Пловцов обнаружили примерно в километре от берега и доставили на сушу. Медицинская помощь им не понадобилась.

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