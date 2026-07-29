Эксперт из США указала на риски из-за удара ВСУ по судну Ирана

«Недавний удар Украины по иранскому судну должен вызывать серьезную озабоченность у американских политиков. Существует мало свидетельств сотрудничества между Израилем и Украиной, но Владимир Зеленский понимает, что единственный способ выиграть войну — это расширить ее и втянуть туда непосредственно США и Европу», — подчеркнула она.