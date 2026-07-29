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В Екатеринбурге водитель Lada сбил 10-летнего мальчика на самокате

В Екатеринбурге водитель легковушки сбил ребенка.

Источник: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Lada Largus сбил 10-летнего мальчика на самокате. Авария произошла утром 29 июля на улице Посадской. По предварительным данным, мужчина не предоставил преимущество ребенку, который пересекал проезжую часть, не спешившись с самоката.

— В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, после чего отпущен домой, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Установлено, что за рулем Lada Largus был местный житель с 33-летним стажем вождения. В момент аварии мужчина был трезв.

Инспекторы ДПС выполняют замеры и опрашивают очевидцев. По факту ДТП назначено проведение проверки.

Это не единственное ДТП за эти сутки. В Свердловской области на 346-м километре Новомосковского тракта утром 29 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Предварительно, около 6:12 водитель Hyundai Tucson влетел в автомобиль FAW.