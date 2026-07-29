В Екатеринбурге водитель Lada сбил 10-летнего мальчика на самокате

Это не единственное ДТП за эти сутки. В Свердловской области на 346-м километре Новомосковского тракта утром 29 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Предварительно, около 6:12 водитель Hyundai Tucson влетел в автомобиль FAW.