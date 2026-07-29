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На севере Красноярского края утонул мужчина

В реке Енисей обнаружили тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Днем 29 июля в реке Енисей в 55 километрах от Игарки обнаружили тело мужчины. По предварительной версии МЧС Красноярского края, он утонул.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Это уже вторая трагедия на воде в нашем регионе за день: утром на озере Тундра в Норильске погиб 16-летний парень. Юноша отдыхал на берегу и в какой-то момент решил переплыть часть водоема наперегонки вместе с подругой.

Ранее мы писали, что в Минусинском муниципальном округе после сильных дождей ввели режим повышенной готовности.

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