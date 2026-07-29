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В Ростове восстановят поврежденное дронами здание

В Ростове-на-Дону прошло заседание оперштаба, посвященное ликвидации последствий налетов БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону прошло заседание оперштаба, посвященное ликвидации последствий налетов БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Принято решение восстановить пострадавшее здание в ЖК «Красный Аксай». От беспилотников пострадали 12 квартир — туда жильцов не пускает. В остальной части дома жить можно, однако ограничено пользование лифтом в подъезде.

Из разрушенных квартир хозяева смогут забрать мебель и другие вещи. Назначена встреча собственников с представителями мэрии.

В ближайшее время подготовят проект восстановления многоэтажки.

Оперативные службы продолжают работать в Таганроге. 52 человека эвакуированы, они остаются в пункте временного размещения. Среди них восемь несовершеннолетних.

Территория вокруг пострадавшего дома оцеплена. Эксперты обследуют несущие конструкции и решат, можно ли здание эксплуатировать дальше.

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