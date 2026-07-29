Пожар в конюшне в Нижнем Новгороде: огнеборцы вывели людей и лошадей

В здании на момент ЧП находились четыре человека, все они были эвакуированы. Кроме того, огнеборцы вывели из конюшни лошадей.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются. На месте работают 58 специалистов МЧС России и 15 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на улице Зеленхозовская в Нижнем Новгороде: горит сенохранилище.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше