Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в конюшне в Нижнем Новгороде: огнеборцы вывели людей и лошадей

Предварительная площадь пожара оценивается в 1500 квадратных метров.

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в конюшне в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. На момент прибытия первых подразделений горело помещение сенохранилища, предварительная площадь пожара оценивается в 1500 квадратных метров.

В здании на момент ЧП находились четыре человека, все они были эвакуированы. Кроме того, огнеборцы вывели из конюшни лошадей.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются. На месте работают 58 специалистов МЧС России и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на улице Зеленхозовская в Нижнем Новгороде: горит сенохранилище.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше