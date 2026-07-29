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Пожарные эвакуировали людей и лошадей из горящей конюшни в Стригине

По предварительным данным, площадь возгорания достигает 1500 квадратных метров.

Подразделения МЧС России ведут борьбу с огнём в здании конюшни. Когда на место прибыли первые расчёты, активно горело помещение сенохранилища. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Из здания оперативно эвакуировали четырёх человек — все они находятся в безопасности. Также спасатели успели вывести из опасной зоны лошадей, не допустив их травмирования.

По предварительным данным, площадь возгорания достигает 1500 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается: на месте задействовано 58 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.

Ранее серийного поджигателя задержали полицейские в Нижегородской области.

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