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Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ, двое местных жителей получили длительные сроки заключения. Об этом сообщает прокуратура региона.

Источник: РИА "Новости"

Как установил суд, фигуранты, являясь противниками проведения спецоперации, вступили в переписку в одной из социальных сетей с представителем главного управления разведки Украины.

«Мужчины получили от куратора задание, согласно которому в тайниках в пригороде Симферополя извлекли самодельные взрывное устройство на основе гексогена. Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю устройство было изъято», — говорится в сообщении.

В ходе обыска у одного из обвиняемых также был обнаружен пистолет. Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Верховный суд Республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго — к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

Отбывать наказания им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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