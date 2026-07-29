Госизмена и хранение взрывчатки: в Крыму вынесли приговор двум агентам ГУР Украины

Верховный суд Республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго — к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.