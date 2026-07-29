14 лет строгого режима получил воронежец за госизмену

Установлено, что в октябре 2023 года Ичев вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранных спецслужб. По их заданию он собирал и передавал данные о российских военнослужащих, а также сведения об использовании технологий беспроводной связи в различных организациях. Эти материалы, по версии следствия, могли быть направлены против безопасности РФ.