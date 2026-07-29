Не пускал в туалет. После издевательств отчима-тирана детей передали отцу

Когда Настя и Кирилл (все именя изменены — Ред.) развелись, их дети — брат и сестра — остались жить с матерью в Запорожской области. Поначалу всё шло своим чередом: любимая кошка Муська, шалости и игры. Только бабушка слишком сурова, всё время ворчит, может и прикрикнуть. Всё же — любя.
Но что такое реальные крики и угрозы, Саша и Катя узнали с появлением в их жизни отчима. Кстати, бывшего заключённого. Масла в огонь подливал и его сынок. Тиран запрещал детям ходить в туалет и брать продукты. А мать всё терпела, ни разу не встав на сторону собственных сына и дочки. Чем закончилась эта история, что случилось с детьми и что может сделать отец, чтобы забрать детей у нерадивой супруги, выяснил rostov.aif.ru.
Мочилась от страха.
Всё началось почти три года назад: Настя и Кирилл развелись. Девушка осталась жить в Запорожской области, парень переехал в Таганрог. Дети были с мамой, но папа о сыне с дочкой не забывал. Год назад он забрал детей к себе — погостить на каникулы. Тогда-то всё и открылось. А когда пришла пора уезжать, мальчик с девочкой устроили настоящую истерику, не желая возвращться в дом матери.
«Очень худые, плохо одеты. Ходили голодные. Я сказал, что дети могут не уезжать к маме и остаться со мной», — позже объяснял суду Кирилл.
Но Насте такое самоуправство не понравилось. Она заявила на бывшего мужа в суд, мужчина подал встречный иск. Одна за другой пошли экспертизы, беседы, исследования и психологические тестирования: и тут вскрылись печальные факты. Оказалось, Настя снова вышла замуж — за Николая, который раньше был судим по тяжким статьям. Катя спала в одной комнате вместе с матерью и отчимом. А тот вёл себя как настоящий тиран: запрещал девочке вставать ночью в туалет. Из-за этого у неё пошли проблемы со здоровьем.
«Взрослые закрывали холодильник, чтоб дети не ели», — была шокирована новая супруга папы Ольга.
А постоянный страх (Николай и его старший сын Андрей то и дело шпыняли «мелких») привёл к задержке развития — девочка даже не знала буквы.
«Она не плохая мать. Но не может противостоять влиянию других людей. Дети боятся отчима и собственной бабушки. Со слов детей, она позволяла себе злоупотреблять спиртным», — говорила в суде сотрудник управления образования.
Но главным стало мнение самих детей.
«Я скучаю по маме, но жить хочется отцом, а к ней только приезжать в гости», — объяснил мальчик.
Во время общения с психологом Катя призналась, что в доме отчима даже булочку взять можно только с разрешения. Единственной причиной, по которой девочка хотела остаться с матерью, были животные — очень малышка привязалась к питомцам.
Жена заплатит алименты.
Суд констатировал: учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В итоге решение было вынесено в пользу отца: дети остались с ним.
Более того, жена должна теперь кажды месяц платить детям алименты. За комментариями по этой ситуации rostov.aif.ru обратился к юристу Сюзанне Бабалян.
«В моей работе были подобные случаи на практике, суд становился на сторону отца, но для этого нужно было собрать большой пакет документов и справок, доказательств», — пояснила Сюзанна Эдуардовна.
По её словам, чтобы суд пошёл на такое радикальное решение, требуются веские доказательства. Здесь важную роль играют специалисты органов опеки и попечительства, которые проводят комплексную проверку: изучают жилищные условия и быт, проводят беседы с ребёнком, опрашивают близких и соседей.
«Мужчина должен подтвердить своё участие в жизни ребенка. Например, если он регулярно забирает ребёнка из детского сада или школы, проводит с ним досуг, играет, сопровождает на занятия — нужно предоставить доказательства», — добавила эксперт.
При этом, со слов специалиста, суд примет во внимание и другие факторы: это степень эмоциональной близости ребёнка с каждым из родителей, состояние здоровья и психики, моральный облик родителей, условия жизни и воспитания ребёнка.
Финансовое положение матери или отца само по себе не станет решающим фактором. Суд будет оценивать общую картину: регулярность работы, её режим, качество жилья, наличие поддержки со стороны старших поколений (например, бабушки и дедушки).
Негативно скажется ситуация, при которой переезд нарушит устоявшийся уклад жизни ребёнка: если ему придётся менять образовательное учреждение, бросать спортивные тренировки и отрываться от привычной среды.