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Потерявшийся под Воронежем мужчина прошёл шесть километров в одних носках

На помощь дезориентированному жителю региона пришли волонтёры.

Источник: АиФ Воронеж

Волонтёры воронежского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» помогли вернуться домой дезориентированному мужчине. Подробностями добровольцы поделились в социальных сетях в среду, 29 июля.

Мужчину заметил один из волонтёров в ночь на 28 июля. Воронежец шёл в районе моста через реку Дон. При этом на нём не было обуви.

По словам добровольца, мужчина выглядел больным и не понимал, где находится. Волонтёр предложил подвезти незнакомца до дома. Однако адрес, который тот назвал, оказался неверным. Тогда волонтёр позвонил по номеру «112».

На место происшествия прибыла второй доброволец. Она привезла мужчине новые носки, поскольку его собственные пришли в негодность после долгого пути. Мужчина прошёл пешком около шести километров. Также она передала потерявшемуся ботинки, какие нашла у себя дома.

В районной больнице медики и волонтёры смогли установить личность мужчины и связаться с его супругой. Выяснилось, что проблемы со здоровьем у воронежца возникли после перенесённой операции.

Сейчас мужчина находится вместе со своей семьёй.

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