ОМОН задержал главу крупного предприятия, которому грозит 15 лет тюрьмы

Правоохранителям стало известно, что 45-летний директор неоднократно получал от представителей коммерческих структур деньги за заключение договоров на аренду строительной техники, поставку холодильного оборудования, кондиционеров и систем видеонаблюдения. Размер взяток в сумме превысил 50 тысяч белорусских рублей.