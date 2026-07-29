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Лег спать и не проснулся: воспитанник спеццентра загадочно умер в Костанае

В Костанайском детском центре оказания специальных социальных услуг скончался 14-летний воспитанник. По факту гибели ребенка полиция возбудила уголовное дело, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказал 29 июля 2026 года заместитель начальника Департамента полиции региона Аманжол Байзаков, по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка.

«Проводятся необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», — сообщил Байзаков корреспонденту Zakon.kz.

По данным издания Tobol.info, первоначально информация о трагическом случае появилась на странице Правозащитного центра. В публикации сообщалось о гибели подростка и утверждалось, что в учреждении было невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров.

В Управлении координации занятости и социальных программ региона подтвердили, что трагедия произошла 28 июля 2026 года.

«Оценка и причины смерти будут выяснены в ходе следствия. Вместе с тем, следует отметить, что в центре организован должный соответствующий круглосуточный уход за каждым ребенком. В группах постоянно находится младший медицинский персонал, круглосуточно работают медицинские посты, дважды в день медработниками и руководством центра проводится обход и медосмотр, работают педиатр, невропатолог и т. д. В течение дня состояние подопечного оценивалось как удовлетворительное, повышенной температуры, жалоб не отмечалось, ребенок был активен, пообедал и был уложен на дневной сон», — прокомментировала руководитель ведомства Динара Карымсакова.

Она также добавила, что в каждой группе установлены кондиционеры, а питьевой и температурный режимы находятся на особом контроле с учетом летней жары.

В свою очередь в департаменте Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Костанайской области также подтвердили факт гибели воспитанника и заявили о намерении провести внеплановую проверку специнтерната.

«Мы регистрируем проверку и на днях зайдем в центр с проверкой», — отметили в департаменте.