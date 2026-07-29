Лег спать и не проснулся: воспитанник спеццентра загадочно умер в Костанае

«Оценка и причины смерти будут выяснены в ходе следствия. Вместе с тем, следует отметить, что в центре организован должный соответствующий круглосуточный уход за каждым ребенком. В группах постоянно находится младший медицинский персонал, круглосуточно работают медицинские посты, дважды в день медработниками и руководством центра проводится обход и медосмотр, работают педиатр, невропатолог и т. д. В течение дня состояние подопечного оценивалось как удовлетворительное, повышенной температуры, жалоб не отмечалось, ребенок был активен, пообедал и был уложен на дневной сон», — прокомментировала руководитель ведомства Динара Карымсакова.