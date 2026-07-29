На трассе Краснодар — Ейск произошло смертельное ДТП

Утром 29 июля автодорога Краснодар — Ейск стала местом страшной аварии, которая произошла примерно в 11.45 на 30-м километре магистрали, там, где заканчивается Тимашевский район и начинается Динской.
Два легковых автомобиля сошлись в лобовом ударе. За рулем Volkswagen ехал 20-летний неопытный или невнимательный водитель. Молодой человек не сумел удержать машину в своей полосе и выскочил на встречку, где на полной скорости врезался в Honda.
Последствия этого маневра оказались катастрофическими. Пассажирка немецкого седана, 19-летняя девушка, погибла мгновенно, не дождавшись помощи медиков.
Предположительный виновник аварии получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как критическое.
В салоне Honda находилась целая семья. За рулем была 32-летняя женщина, а рядом с ней ехали пятеро детей разных возрастов — от совсем крошечного малыша, появившегося на свет в 2025 году, до ребят постарше, в возрасте от четырех до десяти лет. К счастью, все они выжили, но получили травмы различной степени тяжести.
Шестерых пострадавших из японского автомобиля, включая мать и всех детей, срочно доставили в больницы для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Часть раненых распределили между медицинскими учреждениями Тимашевска, Динской и Краснодара, чтобы врачи могли оперативно оказать каждому нужную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сейчас правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства произошедшего, но уже ясно, что выезд на встречную полосу стал фатальной ошибкой, цена которой оказалась непомерно высокой.
Напомним, вечером 26 июля произошла тяжелая авария на Дублере Курортного проспекта в Сочи. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением во время ненастья, и автомобиль врезался в бетонную стену тоннеля. Погибла семья: двое взрослых и трое детей.