На трассе Краснодар — Ейск произошло смертельное ДТП

В салоне Honda находилась целая семья. За рулем была 32-летняя женщина, а рядом с ней ехали пятеро детей разных возрастов — от совсем крошечного малыша, появившегося на свет в 2025 году, до ребят постарше, в возрасте от четырех до десяти лет. К счастью, все они выжили, но получили травмы различной степени тяжести.