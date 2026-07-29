Коммунальная техника помогает тушить пожар в конюшне в Стригине

К ликвидации возгорания в конюшне в Автозаводском районе подключилось муниципальное дорожное предприятие «РЭД»: на место прибыли две комбинированные дорожные машины, заправленные водой. Техника остаётся на дежурстве — её задействуют, если возникнет необходимость, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, из горящего здания удалось своевременно вывести четырёх человек — все они в безопасности. Также пожарные и спасатели сумели эвакуировать лошадей из конюшни.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. Сейчас на месте задействовали 58 сотрудников регионального ГУ МЧС и 15 единиц спецтехники.