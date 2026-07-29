Вне закона. Помощник прокурора Жирновского района задержан за изнасилование

Помощник прокурора Жирновского района Волгоградской области задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних. 24-летний фигурант, по данным Следкома, с мая по июнь 2026 года он надругался над двумя девушками в своём автомобиле, угрожая им убийством. Также с февраля 2025 по февраль 2026 года он вступал в интимную связь с 15-летней школьницей, зная о её возрасте.
Возбуждено уголовное дело по ст. 131, 134, 135 и 119 УК РФ. Фигурант арестован. В материале vlg.aif.ru. — подробности преступлений и реакция правоохранительных органов.
Задержание помощника прокурора Жирновского района: что известно следствию.
О задержании сотрудника прокуратуры Жирновского района Волгоградской области стало известно 29 июля около трёх часов дня. Сообщение об этом разместили в МАХ-канале Следственного комитета России.
По данным ведомства, 24-летний помощник прокурора обвиняется в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, а также угрозе убийством.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего фигуранта. Он обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ, пункту “б” части 2 статьи 131 УК РФ, части 1 статьи 134 УК РФ и части 1 статьи 135 УК РФ», — уточняют в пресс-службе Следкома.
Для тех, кто не знаком с Уголовным кодексом РФ: речь идёт об угрозе убийством; изнасиловании, соединенном с угрозой убийством; половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; развратных действиях.
Хронология преступлений: изнасилования в автомобиле и связь с 15-летней.
«По данным следствия, с мая по июнь 2026 года мужчина изнасиловал двоих девушек, угрожая им убийством. Преступления совершались в салоне автомобиля, принадлежащего арестованному, в различных местах на территории Жирновского района», — поясняют в Следкоме.
Также с февраля 2025 по февраль 2026 года помощник прокурора в салоне того же автомобиля неоднократно вступал в интимную связь с 15-летней девочкой, заведомо зная о ее возрасте.
О преступлениях стало известно, когда в правоохранительные органы обратились потерпевшие.
По данным пресс-службы СКР, фигурант заключён под стражу. Его причастность к преступлениям подтверждается собранными доказательствами.
Реакция прокуратуры и СК: официальные комментарии.
Получить комментарий у официального представителя СУ СК по Волгоградской области Ирины Багровой vlg.aif.ru не удалось — она не ответила на звонок. Однако информация позже появилась в МАХ-канале ведомства. Не взяла трубку и старший помощник облпрокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. В свою очередь руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Анна Лемякина подтвердила, что уголовное дело в отношении помощника прокурора Жирновского района возбуждено, мера пресечения в виде ареста избрана ему по 25 сентября, однако статьи, по которым его обвиняют, таковы, что судебные заседания проходят в закрытом режиме.