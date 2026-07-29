Помощник прокурора Жирновского района задержан за изнасилование

Получить комментарий у официального представителя СУ СК по Волгоградской области Ирины Багровой vlg.aif.ru не удалось — она не ответила на звонок. Однако информация позже появилась в МАХ-канале ведомства. Не взяла трубку и старший помощник облпрокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. В свою очередь руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Анна Лемякина подтвердила, что уголовное дело в отношении помощника прокурора Жирновского района возбуждено, мера пресечения в виде ареста избрана ему по 25 сентября, однако статьи, по которым его обвиняют, таковы, что судебные заседания проходят в закрытом режиме.