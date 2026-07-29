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На станции метро «Гостиный двор» устранили причину задымления в одном из помещений

На станции метро «Гостиный двор» проверили все помещения после задымления.

Источник: Комсомольская правда

На станции метро «Гостиный двор» в центре Петербурга специалисты МЧС провели проверку после сообщения о задымлении. В одном из служебных помещений специалисты обнаружили задымление, к счастью, открытого горения не было. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

— Сотрудники МЧС определили источник задымления и устранили его. В настоящее время продолжаются работы по вентиляции для полного удаления дыма со станции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли днем 29 июля из-за запаха гари. Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» закрыли днем 29 июля. Об этом петербуржцев предупредили в пресс-службе городского метрополитена. К слову, изначально закрыли на вход только вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова.

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