Иностранца с наркоплантацией в квартире задержали в Городце

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, на него составили административный протокол за нарушение правил пребывания в РФ и оштрафовали на 2000 рублей. Сейчас фигурант находится под запретом определенных действий.