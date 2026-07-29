Иностранца с наркоплантацией в квартире задержали в Городце

В Городце сотрудники полиции ликвидировали конопляную плантацию, организованную в квартире многоэтажного дома на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Правоохранители прибыли на вызов местной жительницы, пожаловавшейся на резкий специфический запах в подъезде. В квартире 33-летнего гражданина одной из южноазиатских республик оперативники обнаружили четыре горшка с кустами конопли и её изъятые фрагменты общей массой 300 граммов. Задержанный пояснил, что выращивал наркосодержащие растения для личного потребления.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, на него составили административный протокол за нарушение правил пребывания в РФ и оштрафовали на 2000 рублей. Сейчас фигурант находится под запретом определенных действий.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области изъяли почти 300 кг наркотиков.