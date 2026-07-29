Полиция Городца задержала иностранца, устроившего наркоплантацию в квартире

Сотрудники правоохранительных органов задержали выходца из стран Южной Азии за выращивание наркотиков в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В полицию поступило сообщение от жительницы одного из домов на улице Кирова в Городце. Женщина пожаловалась на неприятные ароматы в подъезде, схожие с запахом растительных наркотиков.
Прибывшие на вызов полицейские прошли в квартиру, где проживал 33-летний гражданин одной из южноазиатских республик. В ходе осмотра помещения они обнаружили четыре горшка с наркосодержащими растениями зеленого цвета, а также их фрагменты.
Эксперты провели исследование изъятых частей растений и установили, что это наркотическое вещество — конопля, общей массой 300 грамм. Содержимое горшков направлено на экспертизу. Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина выращивал наркотик для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Иностранцу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Также на мужчину составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) на территории нашей страны. Решением суда ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.
Ранее в Городецком округе была обнаружена еще одна наркоплантация.