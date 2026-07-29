На черном рынке ЕС оказалось около 800 тыс. единиц оружия с Украины

По данным издания, начиная с 2022 года зафиксировано исчезновение 780 465 единиц вооружения, из которых 149 тысяч пропали с начала текущего года. Наибольшие объемы нелегальных утечек зафиксированы в Николаевской и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР.