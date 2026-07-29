Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На черном рынке ЕС оказалось около 800 тыс. единиц оружия с Украины

Около 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов, поставленных Украине Западом, оказалось на черном рынке Евросоюза. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный со ссылкой на итальянское издание Il Fatto Quotidiano. По данным СМИ, значительную часть нелегального оружия, включая дроны, скупает итальянская мафия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Порядка 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов, поставленных Украине в рамках военной помощи европейских стран, оказалось на черном рынке Европейского союза. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере «Макс» со ссылкой на публикацию итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, начиная с 2022 года зафиксировано исчезновение 780 465 единиц вооружения, из которых 149 тысяч пропали с начала текущего года. Наибольшие объемы нелегальных утечек зафиксированы в Николаевской и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

Значительная часть пропавшего оружия попадает в распоряжение европейских криминальных группировок. В частности, повышенный интерес к украинским поставкам, особенно к беспилотным летательным аппаратам, проявляет итальянская мафия.

Как отмечает Поддубный, бесконтрольному обороту способствуют отсутствие прозрачности в номенклатуре западных военных поставок и тотальная коррупция в киевском руководстве. Это лишает европейские правоохранительные структуры возможности эффективно отслеживать маршруты перемещения вооружений.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше