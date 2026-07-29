Порядка 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов, поставленных Украине в рамках военной помощи европейских стран, оказалось на черном рынке Европейского союза. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере «Макс» со ссылкой на публикацию итальянского издания Il Fatto Quotidiano.
По данным издания, начиная с 2022 года зафиксировано исчезновение 780 465 единиц вооружения, из которых 149 тысяч пропали с начала текущего года. Наибольшие объемы нелегальных утечек зафиксированы в Николаевской и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР.
Значительная часть пропавшего оружия попадает в распоряжение европейских криминальных группировок. В частности, повышенный интерес к украинским поставкам, особенно к беспилотным летательным аппаратам, проявляет итальянская мафия.
Как отмечает Поддубный, бесконтрольному обороту способствуют отсутствие прозрачности в номенклатуре западных военных поставок и тотальная коррупция в киевском руководстве. Это лишает европейские правоохранительные структуры возможности эффективно отслеживать маршруты перемещения вооружений.