Пожар на конюшне в Нижнем Новгороде: что известно?

Огонь охватил, по предварительным данным, 1500 квадратных метров.
Днём 29 июля пожарные получили сообщение о возгорании в сенохранилище на территори конно-спортивного клуба на улице Зеленхозовской в Нижнем Новгороде.
В горящем здании находились четыре человека и не уточняемое количество лощадей, их всех эвакуировали. В соцсетях уже распространяются кадры, как животные выбегали из горящего комплекса.
На помощь спасателям в тушении крупного возгорания прибыли две комбинированные дорожные машины муниципального предприятия «РЭД», заправленные водой. Специальная техника дежурит на месте происшествия на случай необходимости.
Работы по ликвидации пожара продолжаются, специалисты МЧС устанавливают причинённый ущерб и причины возгорания.
Конно-спортивная школа «Аллюр» работает с 1991 года, когда она была открыта по инициативе руководства нижегородского автомобильного завода. Согласно открытым данным, за годы работы учреждение подготовило 30 кандидатов в мастера спорта, 10 мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса.
Ранее сообщалось, что полиция в Нижегородской области задержала серийного поджигателя, он уже арестован.