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Fars: по Западному Азербайджану в Иране нанесли ракетный удар

Власти провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана сообщили о вражеском ракетном ударе, который произошел на их территории. Данную информацию предоставил Хамед Сафари, руководитель управления по кризисным ситуациям провинции.

Источник: Reuters

Агентство Fars процитировало заявление Сафари: «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции».

На данный момент информации о пострадавших не зафиксировано.

Позднее информацию уточнила иранская государственная телерадиокомпания, сообщив, что удар нанесен Соединенными Штатами по городу Пираншахр в провинции Западный Азербайджан.

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