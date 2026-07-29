Fars: по Западному Азербайджану в Иране нанесли ракетный удар

Агентство Fars процитировало заявление Сафари: «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции».
На данный момент информации о пострадавших не зафиксировано.
Позднее информацию уточнила иранская государственная телерадиокомпания, сообщив, что удар нанесен Соединенными Штатами по городу Пираншахр в провинции Западный Азербайджан.
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