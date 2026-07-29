Обвиняют только в хулиганстве? Кто ответит за смерть учёного Зезина

Стали известны новые подробности трагической смерти известного учёного Никиты Зезина, вместе со своим заместителем избитого у стен Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, которым он руководил. Фигурант уголовного дела задержан и уже дал показания.
Напомним, Зезин вместе с коллегой обследовали экспериментальные поля и посевы и увидели пятерых застрявших на квадроциклах детей в возрасте 8−10 лет (четверых мальчиков и одну девочку). Они связались с их родителями, встретились с ними у стен центра, но были избиты. 22 июля Никита Николаевич скончался в больнице. 27 июля был похоронен на Сибирском кладбище Екатеринбурга. История эта вызвала большой общественный резонанс по всей России.
До семи лет лишения свободы.
Представители СКР и МВД дали наконец подробные комментарии по уголовному делу об избиении известного учёного. Обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) предъявлено 38-летнему жителю Екатеринбурга. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По данным следствия, 13 июля 2026 года обвиняемый, находясь у здания по ул. Главной в столице Урала, «применил физическую силу» в отношении двух мужчин (Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин), которые ранее пресекли правонарушение со стороны детей. В дальнейшем Зезин был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого, который на данный момент помещён в ИВС.
Есть данные, что допрашивали мужчину вместе с его другом — также участником конфликта. Оба прошли проверку на детекторе лжи.
Официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых опроверг информацию, что силовики слишком поздно отреагировали на конфликт. По его словам, заявление потерпевшего поступило в дежурную часть вечером 13 июля. Его зарегистрировали и взяли в работу. В тот же день Зезин получил направление на судебно-медицинскую экспертизу, а на место ЧП выехал наряд полиции. Правоохранители изъяли видео с наружных камер наблюдения и установили всех участников инцидента, включая детей.
С учётом того, что в этой истории фигурируют дети, дальнейшим разбирательством занялись коллеги из регионального СКР.
Прострелил коллеге пах.
Имя фигуранта уголовного дела известно. Согласно неофициальным источникам, много лет назад он работал инспектором ДПС, но был уволен из-за серьёзного ЧП, связанного с табельным оружием (вроде как, по неосторожности прострелил коллеге пах). Тогда также было возбуждено уголовное дело, из органов мужчину уволили. Сегодня он работает в сфере ЖКХ, являясь соучредителем предприятия по очистке сточных вод. К слову, в статусе на его странице в социальной сети написано: «Каждый получит по делам его, мои дела ещё не окончены! И получать мне ещё не за что!».
Напомним, что вторая сторона инцидента (родители детей) написали встречное заявление. Агентство Е1 приводит версию супруги обвиняемого. Женщина рассказала журналистам, что, дескать, дети катались на квадроциклах по пустому полю, залитому дождём: «Внезапно за ними стали гоняться двое мужчин, мой ребёнок чуть не перевернулся, потом детей схватили и силой засунули в машину. Их хватали за шкирку, угрожали палкой, не давали им позвонить».
Она также заявила, что ногами Никиту Зезина не били: «Мой муж ударял его по щекам и толкнул. К тому моменту мы уже вызвали Росгвардию, у нас всё зафиксировано. У нас есть биллинг, записи, распечатки телефонных звонков…».
«Это трагедия, а не просто бытовой конфликт».
Депутат Госдумы РФ, руководитель ЦИК ЕР Александр Сидякин обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. По его словам, Никита Зезин погиб «от рук бандитов, прикрывающихся родительскими чувствами».
«Эта трагедия — не просто бытовой конфликт. Это настоящий вызов обществу, наглядный пример дикости и правового нигилизма, — уверен парламентарий. — Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона!».
«Вопиющей историей» также назвал этот конфликт телеведущий Владимир Соловьёв: «Пятый год войны, и какие-то отмороженные подонки убивают выдающегося учёного. Я бы этих сволочей публично казнил».
Напомним, что учёный Никита Зезин работал директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Служению науке он посвятил более 40 лет. У него было множество почётных статусов и регалий. В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил ему почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
«АиФ-Урал» будет следить за развитием событий и расследованием этого уголовного дела.