Обвиняют только в хулиганстве? Кто ответит за смерть учёного Зезина

Имя фигуранта уголовного дела известно. Согласно неофициальным источникам, много лет назад он работал инспектором ДПС, но был уволен из-за серьёзного ЧП, связанного с табельным оружием (вроде как, по неосторожности прострелил коллеге пах). Тогда также было возбуждено уголовное дело, из органов мужчину уволили. Сегодня он работает в сфере ЖКХ, являясь соучредителем предприятия по очистке сточных вод. К слову, в статусе на его странице в социальной сети написано: «Каждый получит по делам его, мои дела ещё не окончены! И получать мне ещё не за что!».