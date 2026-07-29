Из горящего офисного здания в Алуште спасли человека

Пожарные МЧС России борются с огнем в Алуште. В городе загорелась кровля трехэтажного офисного здания на улице Хромых.
Прибывшие на место пожара спасатели провели разведку помещений и спасли одного человека. Созданы два боевых участка. Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлечено 26 человек и 9 единиц техники от РСЧС. Также привлечены сотрудники МЧС России в количестве 23 человек и 7 единиц техники.
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