«Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер», — говорится в заявлении.
Украинские БПЛА ударили по частному дому в Керчи накануне. Пострадали пять человек, трое из которых — родственники погибшего мальчика.
В ответ на атаки ВСУ на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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