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Воронежцев атакуют фальшивые врачи в мессенджерах

Минздрав предупредил о мошенниках, которые под видом медучреждений выманивают личную информацию.

Источник: Комсомольская правда

29 июля региональное министерство здравоохранения Воронежской области сообщило о новой волне мошенничества в мессенджере MAX. Аферисты рассылают сообщения жителям, маскируясь под сотрудников поликлиник.

Злоумышленники предлагают изменить место прикрепления пациента или просят «уточнить данные» для записи к врачу. В ведомстве подчеркнули: настоящие медики никогда не ведут такие переговоры через мессенджеры и не запрашивают персональные сведения подобным образом.

Жителей призывают игнорировать подозрительные письма и ни в коем случае не передавать незнакомцам паспортные данные, полис СНИЛС и коды из СМС. Всю официальную информацию о прикреплении можно получить только при личном визите в регистратуру или по телефону горячей линии поликлиники.

Будьте бдительны и предупредите пожилых родственников — они в основной группе риска. При малейших сомнениях немедленно прекращайте диалог и сообщайте о попытке мошенничества в полицию.