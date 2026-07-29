Воронежцев атакуют фальшивые врачи в мессенджерах

Жителей призывают игнорировать подозрительные письма и ни в коем случае не передавать незнакомцам паспортные данные, полис СНИЛС и коды из СМС. Всю официальную информацию о прикреплении можно получить только при личном визите в регистратуру или по телефону горячей линии поликлиники.