В Перми спасатели потушили пожар в расселенном доме

В Мотовилихинском районе Перми загорелась кровля четырехэтажного дома на улице Индустриализации.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС. К 16:02 огонь удалось локализовать. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
На месте происшествия работают 21 специалист МЧС и шесть единиц техники.
Информации о пострадавших пока нет.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше