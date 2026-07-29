Площадь горящего здания в Алуште увеличилась до 1 500 квадратных метров

Площадь пожара в офисном здании в Алуште возросла до 1500 квадратных метров, проинформировали в управлении МЧС Крыма.
Обстановка ухудшается из-за сильного задымления и большого количества горючих материалов в офисе. Кроме того, из-за того, что здание старое, увеличивается риск обрушения при длительном пожаре.
«Предварительная площадь возгорания составляет 1500 кв. м. Подразделения реагируют по второму рангу пожара», — сообщили в МЧС Крыма.
На месте происшествия создан оперативный штаб для координации работы всех служб.
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