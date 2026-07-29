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В ТРЦ «Павелецкая плаза» эвакуируют сотрудников и посетителей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников торгового центра «Павелецкая плаза» в центре Москвы эвакуируют из здания комплекса, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые сотрудники и посетители магазина, в целях обеспечения безопасности просим покинуть здание торгового центра через все возможные выходы в кратчайшее время», — прозвучало объявление в ТРЦ.

Причина эвакуации не называется.