В ТРЦ «Павелецкая плаза» эвакуируют сотрудников и посетителей

«Уважаемые сотрудники и посетители магазина, в целях обеспечения безопасности просим покинуть здание торгового центра через все возможные выходы в кратчайшее время», — прозвучало объявление в ТРЦ.
Причина эвакуации не называется.
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников торгового центра «Павелецкая плаза» в центре Москвы эвакуируют из здания комплекса, передает корреспондент ТАСС.
«Уважаемые сотрудники и посетители магазина, в целях обеспечения безопасности просим покинуть здание торгового центра через все возможные выходы в кратчайшее время», — прозвучало объявление в ТРЦ.
Причина эвакуации не называется.