Кассация дважды отказала экс-депутату Чувальскому в отмене решения по конфискации имущества

Напомним, что осенью прошлого года прокуратура Волгоградской области обратилась в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области и Дзержинский районный суд Волгограда с требованием признать недействительными договоры дарения движимого и недвижимого имущества, заключенного между Николаем Чувальским и его родственниками. В результате бывший депутат областной думы и его семья лишились многомиллионного имущества, в числе которого спортивные комплексы, базы отдыха в Волго-Ахтубинской пойме, объекты ВГОО «ФК “Олимпия”, расположенные в областном центре. Ранее ИА “Высота 102” подробно об этом рассказывало.