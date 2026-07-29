Пенсионерка из Кузбасса отдала 100 тысяч рублей на мнимое лечение кавалера из сети

Уточняется, что 67-летняя жительница Киселевска познакомилась с мужчиной на сайте знакомств весной прошлого года. Вскоре он сообщил, что его сын погиб в ДТП, а сам он попал в больницу. Женщина перевела ему десять тысяч рублей на обследование, затем еще 20 тысяч — на похороны сына.