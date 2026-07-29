Пьяный пассажир «Мерседеса» избил полицейского в воронежской Кантемировке

При попытке сотрудника препроводить пассажира иномарки, 44-летнего М., к патрульной машине для разбирательства, тот повел себя агрессивно. Мужчина, имеющий на счету несколько судимостей, публично оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью, после чего нанес ему множественные удары ногами и руками по телу и лицу, причинив как физический, так и моральный вред.