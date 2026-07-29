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В деле избитого ученого в Екатеринбурге появился еще один подозреваемый

СК: Задержан еще один участник нападения на ученого Зезина в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге задержан еще один подозреваемый в нападении на ученого РАН Никиту Зезина. Местного жителя обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщил СК РФ по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что 39-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение за совершение группового хулиганства. За это преступление грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Следствие полагает, что 13 июля обвиняемый вместе со знакомым в ходе конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего мужчины, который совместно с 67-летним пенсионером пресекал совершаемое несовершеннолетними правонарушение.

Региональный СК подчеркнул, что сейчас оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал сайт KP.RU, ранее СК сообщил 67-летний ученый Никита Зезин умер 22 июля в результате сердечного заболевания после того, как был избит из-за пойманных на опытных полях института детей.

29 июля стало известно о задержании одного из нападавших на ученого РАН.