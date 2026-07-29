Посетителей эвакуировали из ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве

Посетителей и сотрудников торгового центра «Павелецкая Плаза» на Павелецкой площади эвакуировали из здания. Об этом в среду, 29 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как пишет канал, причиной для начала эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации в центре. Одна из посетительниц рассказала, что перед тем, как всех вывели из здания, через громкоговорители пустили объявление: «Уважаемые сотрудники и посетители торгового центра “Павелецкая Плаза”, в целях обеспечения безопасности просим покинуть помещение торгового центра через ближайший выход».
Других объяснений причины эвакуации пока не озвучивали. Официального подтверждения информации об эвакуации на момент публикации материала не поступало.
Несколько дней назад из торгово-развлекательного центра «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина.