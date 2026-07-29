Посетителей эвакуировали из ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве

Как пишет канал, причиной для начала эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации в центре. Одна из посетительниц рассказала, что перед тем, как всех вывели из здания, через громкоговорители пустили объявление: «Уважаемые сотрудники и посетители торгового центра “Павелецкая Плаза”, в целях обеспечения безопасности просим покинуть помещение торгового центра через ближайший выход».