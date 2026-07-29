Прокурор запросил пожизненный срок для отчима убитого мальчика под Калининградом

Однако в процессе всплыли жуткие подробности: издевательства в семье длились годами, и мать спокойно закрывала на это глаза. Старшая сестра погибшего, показания которой зачитывал прокурор, рассказала, что детей связывали, мучили, а отчим ещё и снимал всё это на телефон. В деле также есть показания самого мальчика — буквально за несколько дней до смерти он жаловался в полицию, что им с сестрой дома смертельно страшно, отчим бьёт постоянно, а мама просто не вмешивается.