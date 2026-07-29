СК: Задержан второй подозреваемый по делу о гибели избитого ученого Зезина

Зезин вместе со своим заместителем увидел в поле детей 8−10 лет на квадроциклах, которые застряли в земле. Мужчины позвонили их родителям и сказали, что привезут детей к институту. Уже около здания ученых избили. Зезин умер через несколько дней в больнице от инфаркта.