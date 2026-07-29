СК: Задержан второй подозреваемый по делу о гибели избитого ученого Зезина

Екатеринбургские правоохранители задержали второго подозреваемого по делу о гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра уральского отделения РАН Никиты Зезина. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области.
По версии следствия, именно этот мужчина совместно со своим знакомым 13 июля напал на Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Оба подозреваемых задержаны. Следственные органы готовят и направят в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.
— Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением, истребованы характеризующие фигуранта материалы, проводятся иные процессуальные действия, — передает официальный сайт ведомства.
Зезин вместе со своим заместителем увидел в поле детей 8−10 лет на квадроциклах, которые застряли в земле. Мужчины позвонили их родителям и сказали, что привезут детей к институту. Уже около здания ученых избили. Зезин умер через несколько дней в больнице от инфаркта.