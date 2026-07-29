Пожар в конюшне в Нижнем Новгороде: эвакуированы 69 лошадей, погибли три пони и три лошади

МЧС России по Нижегородской области объявило о ликвидации открытого горения на пожаре в конюшне на улице Зеленхозовская в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, произошедшем 29 июля.
Согласно информации, из здания были эвакуированы 69 лошадей; к сожалению, погибли три пони и три лошади.
Напомним, что момент прибытия первых подразделений горело помещение сенохранилища, предварительная площадь пожара оценивалась в 1500 квадратных метров. В здании на момент ЧП находились четыре человека, все они были эвакуированы.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются. На месте работают 58 специалистов МЧС России и 15 единиц техники.
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